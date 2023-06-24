Rus paralı askerleri: Wagner Grubu kimdir, ne istiyor, liderleri kim? Adını daha önce Suriye ve Afrika bölgelerinde duyuran Rus ordusunun paralı asker grubu Wagner, Rusya'da darbe girişiminde bulundu. Dünyanın gözü Rusya'ya çevrilirken "Wagner Grubu" merak konusu oldu. Wagner kimdir, kimlerden oluşur, liderleri kim, amaçları ne, kaç kişiler gibi detaylar araştırılıyor. İşte bilmeniz gerekenler...

Rusya'da savaş dinmiyor...

Ukrayna ile savaşmaya devam eden Rusya, şimdi de Wagner ile çatışma halinde.

Kremlin’e sadık ve Başkan Vladimir Putin’in zümresinden olan Yevgeniy Prigojin’in kontrol ettiği paralı asker grubu Wagner, darbe girişiminde bulundu.

Wagner, aslında uzun zamandır faaliyet gösteriyor. Rusya'nın kendi adını duyurmak istemediği her adımı Wagner Rus ordusu için atıyor.

Kırım'ın işgali, Afrika ve Suriye'deki savaşta Wagner grubu etkili olmuştur.

Dünyanın "Wagner" grubunu tanıması ise Ukrayna savaşı ile birlikte oldu.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'na göre, "Wagner neredeyse kesinlikle şu anda Ukrayna'da 50.000 savaşçıya komuta ediyor ve Ukrayna harekatının önemli bir bileşeni haline geldi."

Öyle ki, örgüt çok sayıda asker toplamaya başladığından Rusya'nın düzenli ordu için insan bulmakta zorlanıyor.

Peki, Wagner nedir kimdir? Wagner grubu kurucusu kim? Wagner ne istiyor? İşte Rus paralı askerleri Wagner hakkında bilgiler...

Wagner nedir

Wagner Grubu olarak bilinen PMC Wagner, Rus paramiliter örgütü olarak tanınıyor.

Rusya'nın paralı askerleri olarak bilinen Wagner Grubu, Vladimir Putin'in özel ordusu olarak da tanımlanabilir.

Paramiliter ordu olarak tanımlanan bu grup, Rusya ordusunun resmi olarak faaliyet gösteremediği alanlarda faaliyet gösteriyor.

Wagner'in lideri kimdir

Wagner Grubu'nun, 2010'ların başında eski GRU Spetsnazı Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğu düşünülmektedir.

Wagner Grubu'nun lideri olduğu iddia edilen kişi ise Yevgeni Prigojin'dir.

Prigojin, Putin ile yakın bağları olan bir iş adamıdır.

Aynı zamanda "Putin'in aşçısı" olarak da bilinen Prigojin, Rusya'nın yaptığı yemeklerin yanı sıra, internet üzerinden dezenformasyon ve propaganda faaliyetleri yürüten bir şirketin de sahibidir.

Wagner ne istiyor

Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında ipler koptu.

Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un Wagner ordusunu yok etmek istediğini ve kamplarına füze saldırısı emri verdiğini belirterek, "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak" dedi.

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu.