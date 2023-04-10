Rüyalar orucu bozar mı? Rüyada görülenler oruca zarar verir mi? Uyku esnasında bilinçaltımızdakiler ortaya çıkabilir, bu nedenle çeşitli rüyalar görebiliriz. Peki, rüyalar orucu bozar mı? Rüyada cinsellik, küfür, kavga, yemek gibi şeyler oruca zarar verir mi? İşte detaylar...

Oruca zarar veren durumlar, Ramazan'ın her günü sıklıkla araştırılıyor. Yeme içme işlerinden uzak durmak olan oruç, nefsi terbiye etme amacı taşır. Orucu bozan ve bozmayan durumlar, merak konusu oluyor. Oruçlu iken uyku esnasında bazı durumlar meydana gelebilir. Uyanıkken orucu bozacak durumlar, rüya zamanında farklı olabilir. Bu kapsamda, rüyada görülenlerin oruca zarar verip vermediği araştırılıyor. Rüyada cinsellik, küfür, yemek yemek, su içmek gibi durumlar orucu bozar mı merak ediliyor. Peki, rüyada görülenler orucu bozar mı? İşte yanıtı... Rüyalar orucu bozar mı? Rüyalar, kişinin bilinçli olarak yaptığı davranışlar değildir. Rüyada yeme-içme ve oruca zarar verecek davranışları görmek, gerçek anlamda oruca zarar vermez. Rüyada oruçluyken su içtiğini görmek iyi ve müjdeli bir haber almaya, kendinden emin adımlarla iş hayatında iyi bir kariyer elde edeceğine yorulur. Rüyalanmak orucu bozar mı? Oruca niyet ettikten sonra rüyalanmak orucu bozan durumlar arasında yer almaz. Çünkü rüyalanmak kişilerin bilinç dışı yaşadıkları bir durumdur. Ancak kişinin rüyalandıktan sonra hemen gusül abdesti alması gerekir.