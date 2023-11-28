Saat vererek uyarıldı: Felakete hazır olun! İzmir, İstanbul… Meteoroloji kaynakları Türkiye'nin bazı ilçelerinde meydana gelecek olan doğa olayları için vatandaşlara uyarı yaptı. Özellikle İzmir ve İstanbul çevresinde oturanlar aman dikkat!

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Türkiye'de beklenen lodos bugün itibarıyla ülkemize giriş yapıyor.

Meteoroloji kaynaklarından gelen bilgilere göre lodosla birlikte gelen yağış, olumsuz şartlar doğurabilir.

Lodosun beraberinde getireceği yağışın, özellikle kıyı bölgelerinde ve bazı bölgelerde şiddetli olabileceği belirtiliyor. Bu durum, ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara neden olabilir.

Özellikle İstanbul ve İzmir çevresinde yaşayan vatandaşlar, lodosun getirebileceği olumsuz şartlar konusunda uzmanlardan aldıkları uyarılarla dikkatli olmaya çağrılıyor.

Meteoroloji kaynağının yaptığı açıklamaya göre o saatlerde başlayacak…

O saatte başlıyor!

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bu akşam saat 19:00'dan itibaren lodosun artacağını belirtti. Ayrıca su baskınlarına karşı da uyarıda bulundu.

İşte Hava Forum'un açıklaması: