Sabah duası okunuşu: Uyanınca hangi dualar okunur? 3 kez okuyan yerde gökte korunur Güzel bir gün geçirmek için uyanır uyanmaz okumanız gereken dualar vardır. Sabahları okunacak dualar, Müslümanlar tarafından sıkça araştırılmaktadır. İşte en etkili ve faziletli sabah duaları!

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Dua, Müslümanın tek çaresidir. Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için gönülden ve samimi bir şekilde dua etmek gereklidir.

Rahmeti ve gücü sonsuz olan Allah-u Teala, kullarının isteklerini dualarla duyar ve en hayırlısını nasip eder.

Sabahları dua okumak, günün hayırlı ve faziletli geçmesini sağlar.

Uyanınca okunacak dualar, gönlünüzü ferahlatacak ve güzel başlangıçlar yapmanıza vesile olacaktır.

Peki, sabahları hangi dualar okunur? En güzel sabah duası nedir? Sabah uyandığımızda hangi duayı okumalıyız? Peygamber Efendimiz sabah hangi duaları okurdu? İşte en güzel dualar...

Sabah okunacak dualar

İslam'da sabahları okunan önemli bir dua olan "Sübhaneke" duası, şu şekildedir:

"Sübhaneke Allahümme ve bihamdike, eşhedu en lâ ilâhe illâ ente, estağfiruke ve etûbü ileyk."

Sabah namazı ezanı okunurken veya sonrasında okunan dua şu şekildedir:

"Allâhümme rabbe hâzihid-davât-it-tâmmeti ves-selâtil-ḳâimeti âti Muḥammeden-il-vasîlete vel-faẓîlete ve'btıḳâ'e ver-rafe'ate ve'd-derecâtel- 'ûliyyete minel-Cenne veğfir-lihî veğfir-nâ veftaḥ lehû fîha ebvâbe rahmetike ve innekî ḥâlüküş-şeyânih..."

Ayet-el Kürsi, sabahları okunabilecek önemli ayetlerden biridir. Bu ayeti okumak kişiyi Allah'ın koruması altına alır.

Sabahları kendinizi kötülüklerden korumak için "Nas" duasını okuyabilirsiniz.

Hz. Peygamberin sabah duası

"Kim akşamleyin üç defa aşağıdaki duayı okursa, sabaha kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez. Kim de bunu sabah üç kere okursa, akşama kadar ona ânî bir belâ isâbet etmez." (Ebû Dâvûd Edeb 101/5088; Tirmizî, Deavât 13)

"Bismillahillezî lâ yedurru mea'smihî şey'ün fi'l-ardı velâ fi's-semâ' ve hüve's-semîu'l-alîm."