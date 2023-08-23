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Uzun yıllardır Star TV ekranlarında sabahın erken saatlerinde izleyicilerle buluşan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı, yeni sezon heyecanını yaşatmak üzere geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.
427 bölüm boyunca izleyicilere keyifli anlar yaşatan programın sevenleri, yeni sezonun başlangıç tarihini merakla araştırıyor.
Gündüz kuşağının sevilen programından beklenen tanıtım geldi. Fragmanla birlikte programın yeni sezon tarihi de belli oldu.
Seda Sayan ne zaman başlıyor?
Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezonu 28 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.