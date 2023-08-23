Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezon tarihi belli oldu! İşte dikkat çeken tanıtım... Hafta içi her sabah Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı için geri sayım başladı. Yeni fragmanla birlikte yeni sezon tarihi belli oldu. İşte Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezon tanıtımı…

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Uzun yıllardır Star TV ekranlarında sabahın erken saatlerinde izleyicilerle buluşan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı, yeni sezon heyecanını yaşatmak üzere geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. 427 bölüm boyunca izleyicilere keyifli anlar yaşatan programın sevenleri, yeni sezonun başlangıç tarihini merakla araştırıyor. Gündüz kuşağının sevilen programından beklenen tanıtım geldi. Fragmanla birlikte programın yeni sezon tarihi de belli oldu. Seda Sayan ne zaman başlıyor? Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezonu 28 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.