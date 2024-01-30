Sabahları 2 kaşık tüketin, kanda iltihap bırakmıyor Anadolu’nun gelenekseli olarak bilinen bu besin, vücutta hastalık bırakmıyor. Yetişkinlerin her sabah 2 kaşık, çocukların ise 1 kaşık tüketmesi yeterli.

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Son günlerde yaşanan artan soğuk algınlığı ve enfeksiyon vakaları, insanları sağlıklarını korumak için doğal yöntemlere yöneltiyor.

Yapılan araştırmalar, bazı besinlerin antibiyotik kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Bu besinlerin sık sık tüketilmesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücuttaki mikroplarla mücadeleye destek olduğu belirtiliyor.

Özellikle bu besin, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı korunmada önemli bir rol oynuyor.

Her sabah 2 kaşık tüketildiğinde kandaki iltihabı söküp atıyor.

Her sabah dut pekmezi tüketin

Kanındaki mikrop yani enfeksiyon olan CRP'si yüksek olan ve vücut direnci zayıf olan kişiler bu karışımı tüketsin.

Dut pekmezi ve tahin karıştırılıp her sabah iki kaşık tüketildiğinde kandaki iltihabı yok eder.