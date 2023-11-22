Saç boyası gusül abdeste engel mi? Abdest almak İslam dininin ve ibadetin temelidir. Mümin abdest almadan önce abdeste engel durumlardan uzak durmalıdır. Saç boyasının gusül abdeste mani olup olmadığı müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki saç boyası abdeste engel mi?

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Gusül abdest başta olmak üzere Abdest almak İbadetin temelidir. Mümin abdesti kuralına göre almadığında abdesti kabul olmasığı gibi ibadeti de sıkıntıya girer.

Abdesti kurallarına göre almak isteyen müslümanlar 'Saç boyası gusle engel mi?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki saç boyası gusle ve abdeste engel mi?

Saç boyası gusle engel mi?

Piyasada bulunan saç boyalarının muhtevası birbirinden farklıdır. Bazı boyaların deri üzerinde tabaka teşkil edip suyu geçirmediği, bazılarının ise geçirdiği söylenmektedir. Bunun için kullanılacak boyanın suyu geçirip geçirmediği muhakkak araştırılmalı, bu konuda uzman olan kişiler tarafından suyu geçirdiği kesin olarak tespit edilmişse, bu tür boyalar kullanılmalıdır.

Bitkisel boyalarda (kına, yeşil ceviz kabuğu, çivit otu, kırmızı soğan kabuğu, papatya, safran vs.) bu gibi kimyevî maddeler bulunmadığından, kullanılmalarında bir mahzur yoktur.

Saça sürülen kına veya boyanın katı olan malzemesi temizlendikten sonra, deri ya da saçlarda bıraktığı renk, suyun saça yahut deriye nüfuzuna engel değildir. Bu yüzden abdest veya gusle mânî olmazlar. (İbn-i Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, Terc. Ahmed Davudoğlu, İstanbul 1982-1988, sh: 224)

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Dini Soruları Cevaplandırma Platformu, “İçeriğinde kan gibi dinen temiz olmayan şeyler bulunmadığı sürece, el veya başa sürülen kına, boya gibi maddelerin katı atıkları iyice yıkanıp, sürüldüğü yerlerden temiz ve saf bir su akması durumunda, bunların deri ve saçlarda bıraktığı renk suyun deriye nüfuzuna engel olmaz. Dolayısıyla deri üzerinde tabaka oluşturmayan, kına, saç boyası ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle mani değildir” ifadelerini kullandı.