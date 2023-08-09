Saç dökülmesini anında kesiyor! Dökülen saçlar için doğal kür.. Biberiye suyu ile saç dökülmesini durdurmak ve dökülen saçları geri kazanmak mümkün. İşte saç dökülmesini önleyen doğal kür..

Saç dökülmesi hem kadınların hem de erkeklerin ortak sorunu olarak dikkat çekiyor.

Saç dökülmesine doğru şekilde ve zamanında müdahale etmek büyük önem taşımaktadır.

Dökülmeyi durdurmak için ve dökülen saçları yeniden çıkartmak için çözüm arayanlar doğal kürelere başvuruyor.

İnternette yer alan ve en çok tercih edilen doğal bir kürü sizler için seçtik. İşte saç dökülmesini önleyen doğal kür.

Biberiye suyu

- Biberiye bitkisi aneljezik özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde saç derisi enfeksiyonlarını tedavi eder.

- Biberiye suyu ile saç diplerine masaj yaparak, kepeklerden kurtulabilirsiniz.

- Biberiye suyu saçları nemlendirir, böylece saçın daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

- Biberiye suyu içerdiği vitaminler sayesinde saç köklerini besler ve güçlülük kazandırır.

- Biberiye suyu eski zamanlardan bu yana saç uzatma konusunda bilinir ve kan dolaşımını hızlandırır.

Hazırlanışı ve kullanımı

1 litre suya 4 kaşık Biberiye atın ve kaynatın. Kaynadıktan 5 dakika sonra, biberiyeleri süzün. Kalan suyu spreyli bir şişeye koyun. Gün içerisinde 1-2 saç diplerinize sıkın ve masaj yapın. 30 gün boyunca düzenli kullanın..