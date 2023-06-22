Saç ektirmek caiz midir? Protez saç günah mıdır? Saçları dökülen ve kelleşenler, saç ekimi yaptırmanın dinen uygun olup olmadığı konusunda bilgileri araştırıyor. Diyanet, merak edilen konuya açıklık getirdi. Peki, saç ektirmek caiz midir, günah mıdır? İşte yanıtı...

Saç ektirmek, özellikle Türkiye'de adeta bir sağlı turizmi haline geldi.

Binlerce insan, yeni saçlarına kavuşmak adına tedavi görüyor.

Özellikle Arap coğrafyasından ülkemize saç ektirmeye gelen birçok kişi bulunuyor.

Saçların zamanla dökülmesi ve çeşitli sebeplerden oluşan kellik, çözüme kavuşturuluyor. Ancak dini açıdan uygunluğu da merak konusu.

Müslümanlar, saç ektirmenin İslam'a uygun olup olmadığı konusunda detayları sorguluyor. Bu kapsamda, gözler Diyanet'e çevriliyor.

Saç ektirmek caiz midir, Saç ektirmek günah mı, Saç ekimi ile ilgili hadis var mı gibi sorulara yanıt aranıyor.

Diyanet, sıkça sorulan sorular kapsamında saç ekimi konusunu yanıtladı. Peki, saç ektirmek caiz midir? İşte yanıtı...

Saç ektirmek caiz midir?

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) saç eklemeyi ve ekletmeyi yasakladığı yönündeki rivayetler sahih kaynaklarımızda yer almaktadır (Buhârî, Libâs, 83; Müslim, Libâs, 33).

Konuyla ilgili hadisleri değerlendiren İslam âlimleri, bir kimsenin, saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruğu takmasını caiz görmemişlerdir. Çünkü bu gibi işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanılmaktadır ki; bu, zorunlu hâller dışında caiz değildir.

Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün ve benzeri maddelerden yapılmış peruğun takılmasını, fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedir (Kâsânî, Bedâi’, V, 125 v.d.; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 107; İbn Nüceym, el-Bahr, VI, 133).

Günümüzde cerrahi bir operasyon olarak yapılan saç ekimi uygulaması ise kişinin kendi saçının alınıp saç kaybına uğrayan bölgeye nakledilmesi şeklinde olduğundan söz konusu yasak kapsamında değildir.

Saç ekimi abdeste engel midir?

Saç ekiminin gusle ve abdeste engel olup olmadığı ile ilgili de şu ifadeler geçmektedir. Deriye işlenen saç kökleri olsa bile, temizleme görevi onların üzerinden gerçekleşir ve üstünün yıkanmasıyla abdest ya da gusül tamamlanmış olur.

Protez saç günah mıdır?

Protez saç, kişinin kendisine ait olmayan saçı kullanması demektir. Tedavi amaçlı kendi saçını kullanması sıkıntı oluşturmaz iken başkasının saçını alıp kendi saçına eklettirmek caiz görülmemiştir.

Protez saç peruk şeklinde bile olsa kalıcı yerleştirilirse doğru olmaz, bu gusle engeldir. Gusül abdesti alınacaksa o protez saç çıkmalıdır.

Protez saçı çıkarmadan başın dörtte biri mesh ediliyorsa çıkarılmasa da olur.