Saça faydaları inanılmaz! Karanfilin saça faydaları saymakla bitmiyor! İşte mucizevi karanfil kürü.. Karanfil saç dökülmesinden saç uzamasına kadar birçok fayda sağlıyor. İşte karanfilin saça faydaları..

Karanfilin saçlarımız için faydalı bir besin olduğunu biliyor muydunuz? Mutfaklarda kullandığımız karanfilin saçlar için birçok faydası bulunmaktadır.

Karanfil saç bakımında sıkça kullanılmaktadır. Peki karanfilin saça yararları nelerdir ve karanfil kürü nasıl hazırlanır? İşte konu hakkında merak ettikleriniz...

Sağlık açısından faydalı olan karanfil saç bakımı içinde oldukça faydalıdır. Bu nedenle saç bakımında oldukça sık kullanılan karanfilin yararları saymakla bitmiyor.

Karanfilin saçlara yararları nelerdir?

Eğer saçlarınızın hacimsiz olduğunu düşünüyorsanız karanfil kullanarak saçlarınıza hacim kazandırabilirsiniz.

Karanfilin antibakteriyel özelliği bulunmaktadır.Karanfil yeni saç oluşumuna yardımcı olur.

Düzenli aralıklarla saça uygulayacağınız karanfil kürü sayesinde daha canlı ve daha parlak saçlara kavuşabilirsiniz.

Saç kırıklarını önlemenin yollarından biri de saçı nemlendirmektir. Karanfil kürü yardımıyla saçın nemlenmesini ve saç kırıklarının onarılmasını sağlayabilirsiniz.

Karanfil kürü nasıl hazırlanır?

Karanfil kürü için ilk önce biraz su kaynatın. Ardından kaynayan suyun içerisine 15-20 adet karanfil ekleyin. Daha sonra karanfilli suyu bir kavanoza alarak yaklşaık 20-25 dakika bekletin.

Ardından karanfil kürünü bir sprey şişesine doldurarak saçınıza uygulayabilirsiniz.