Sacha Boey ve Gedson Fernandes Türk mü oluyor? Gündeme oturan iddia.. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaraylı Sacha Boey ve Beşiktaşlı Gedson Fernandes'i milli takıma davet etmek için harekete geçeceği iddia edildi.

ensonhaber.com

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, cumartesi günü Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımımız hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyada gündeme oturdu.

TGRT'nin iddiasına göre Gedson Fernandes ve Sacha Boey'in Türk milli takımında oynaması için harekete geçildi.

Galatasaraylı Sacha Boey ile Beşiktaşlı Gedson Fernandes'in Türkiye A Milli Futbol Takımı'na davet edileceği iddia edildi.

İddiaya göre Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Gedson Fernandes ve Sacha Boey ile özel olarak görüşecek.

Gedson Fernandes'in daha önce Portekiz için forma giymesine rağmen FIFA’nın 2021'de getirdiği yeni kurala göre şartlar zorlanacak.

Sacha Boey'in ise 5 yıl Türkiye'de yaşama şartı olsa da bu sorun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çözülebilir.

Futbolseverler ortaya iddiaların gerçek olup olmadığını büyük bir merakla takip ediyor..