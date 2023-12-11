Saçınız açıkken sakın tuvalete girmeyin! Bakın neye sebep oluyormuş... Tuvalete girerken saçlarınız açıksa dikkat! Bunu öğrendikten sonra tuvalete girerken bir kez daha düşüneceksiniz. Eğer açık saçla tuvalete girerseniz…

ensonhaber.com

Sosyal medyanın etkili isimlerinden biri olan ve 3 milyondan fazla takipçisi bulunan TikTok fenomeni dermatolog Daira Sadovskaya, son paylaşımında dikkat çekici bir konuya değindi.

TikTok’ta bir video yayınlayan fenomen isim, açık saçla tuvalete girmenin zararlarına değindi.

Bu uyarı kısa sürede geniş kitleler tarafından ilgiyle karşılandı ve gündemde büyük yankı uyandırdı.

Siz de bunu okuduktan sonra saçınızı toplayarak tuvalete gireceksiniz.

Cilde zarar veriyor

Uzun saçlar, tuvalet kullanımı sırasında beklenmedik bir tehlike kaynağı olabilir!

Dermatolog ve TikTok fenomeni Daira Sadovskaya, saçlar açıkken tuvalete girmenin cilde zarar verdiğini belirtiyor.

Klozetin yakınına sarkan uzun saç telleri, dışkıda bulunan bakterileri hapsedebilir. Bu da enfeksiyon riskini artırabilir ve kişisel hijyen açısından önemli bir tehlike oluşturabilir.

Daria Sadovskaya videosunda “Dışkı yaptığınızda tüm bakteriler dışkıdan önce banyoya ve sonra saçınıza yayılır. Saçlarınız yüzünüzde sürtündüğünde tüm mikroplar yüzünüze geçer” sözlerine yer verdi.