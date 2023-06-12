Sadece 1 saniye! Duştan çıkmadan mutlaka bunu yapın; Hayatınız değişecek... Sıcak bir duş aldıktan sonra küçük bir dokunuşla birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Hz. Peygamber Efendimizin (sav) de alışkanlık haline getirdiği o detayı bilmenizde fayda var.

Rahatlatıcı bir banyonun ardından bunu yapmadan çıkanlar, artık pişman olacak.

Banyodan çıkarken yapılması sünnet olan ve birçok sağlık sorununa şifa olan adımı bilmeyenler için açıklıyoruz.

Özellikle sıcak su ile banyo yapıldığında ve uzun müddet banyoda kalındığında kanın ayaklarda, bacaklarda çoğalması ve beyne giden kanın azalır.

İşte duştan çıkarken alışkanlık haline getirmeniz gereken o hareket...

Soğuk su vuruşu

Peygamber Efendimiz, her banyodan sonra ayakları soğuk su ile yıkamayı önermiştir. Bunu alışkanlık haline getirirseniz baş ağrısı yaşamayacağınız gibi kalp krizi geçirme olasılığınızı da en asgari seviyeye çekecektir.

Bu konudaki hadis-i şerif şöyledir:

“Hamamdan çıkarken ayakları soğuk su ile yıkamak baş ağrısını giderir.” (Ebu Nuaym; Muhtârü'l-Ehâdîs, s.101)