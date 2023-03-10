Sadece kadınlara ödeniyor! Devletten en az 33 bin lira direkt nakit! Başvurmayanın hakkı yanacak... 2008 yılından beri verilen evlenme ödeneği, diğer bir adıyla çeyiz parası, yetim aylığı alan kız çocuklarına verilen destektir. Maaşın 24 katı olarak verilen destek toplu olarak SGK’ya yapılan başvuru sonrası alınabiliyor. Peki, çeyiz parası nasıl alınır, şartları nelerdir? İşte başvurudan ödemeye sürecin detayları...

Evlenme yoluna adım atan çiftler, hazırlıklar sırasında ciddi miktarda nakite ihtiyaç duyarlar. Ailelerinin desteği bir yana, yetim kız çocuklarına 2008 yılından itibaren destek ödemesi yapılmaktadır.

Evlilik nedeniyle yetim aylıkları kesilecek olan kadınlara devlet tarafından aldıkları yetim aylığının 24 katı olarak çeyiz parası verilir.

4A SSK kapsamında ve 4B yani BAĞ-KUR kapsamında yetim aylığı alan her kadın çeyiz parası alma hakkına sahiptir.

Maaşın 24 katı olarak verilen destek toplu olarak SGK’ya yapılan başvuru sonrası alınabilir.

5 yıl zaman aşımına sahip çeyiz parası yardımına evlendikten sonra 5 yıl içerisinde başvuru yapılmazsa hak yanacaktır.

Evlilik yolunda adım atan çiftlerin sıkça araştırdığı evlilik ödeneği yani çeyiz parası alabilmenin şartları nelerdir, kimler çeyiz parası alabilir, işte merak edilen tüm detaylar...

Çeyiz parası alma şartları 2023

Çeyiz parası alabilmek için öncelikle cinsiyetinizin kadın olması gerekmektedir.

İkinci şart olarak ise, evlilik ödeneğinden yararlanabilmek için SGK’dan ölüm aylığı alınıyor olması gereklidir.

Çeyiz yardımı başvurusu 2023

Evlenme ödeneği için resmi evlilik bağı kurulduktan sonra ödeneği alacak kişinin veya vekilinin çeyiz parası evlenme ödeneği talep dilekçesi ve başvuru formu ile;

4/a (SSK’lılar) ve 4/b (Bağ-Kurlular) kapsamındakiler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na,

4/c (Devlet Memurları) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na, başvurmaları gerekmektedir.

Yetim aylığı ücreti 2023

2023 yılında en düşük yetim aylığı 1.400 lira oldu. Bu kapsamda 24 katı ödenen çeyiz parası minimum 33 bin 600 lira olacaktır.