Sadece Mersin tayfası biliyor! Ne ayçiçek yağı, ne su; Tantuni bakın neyle kavruluyor Tantuni yaparken ustaların sac tencereye ne döktükleri soru işareti olarak kalır. Yağ veya su sanılan şey aslında bakın ne imiş...İşte tantuniye lezzetini veren püf nokta!

ensonhaber.com Mersin ilimizin meşhur yemeği tantuni, minik et parçalarının lezzetli bir şekilde kavrulmasıyla yapılır. Sinirleri ayıklanan et bir gün süreyle dinlendiriliyor. Doğranıp haşlanıyor, saç tepsi içinde kızdırılan toz biberli yağda kızartılıyor. 81 ile yayılan bu lezzet, lavaş veya ekmek arasında tüketilir. Tantuni ustalarının pişirme esnasında tencereye döktüğü şişeyi, ayçiçek yağı sanan var, su sanan var. Aslında gerçek çok başka... İşte tantuniyi tantuni yapan o lezzet! Lezzeti pamuk yağından Gerçek bir tantuni, pamuk yağı ile yapılır. Tantuninin pişimi esnasında ilave edilen pamuk yağı ve su ilave edilip buharlaştırılarak pişirilmesi gerçek tantuni lezzeti sağlamaktadır. Aynı zamanda donma yapmamaktadır. Pamuk yağının özelliği; diğer yağların ateşte acı ve yanık bir koku verirken, pamuk yağında bu acımsı ve yanık yağ kokusu bulunmamasıdır.