Sadece Türkiye'de var! Duyan o ile akın ediyor: 1 gramı 50 milyar dolar… Yalnızca Türkiye topraklarından gram gram çıkarılabilen bu taş, resmen servet değerinde. Duyan o şehre akın etmeye başladı. Bulan resmen yaşadı...

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Diaspor kristali, enderliği ve eşsiz renk tonlarıyla dünya genelinde mücevher meraklılarının ve yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bu özel kristal, sahip olduğu 9 farklı renk tonuyla benzersiz bir özellik sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 750 kilogram diaspor kristali çıkarılıyor, ancak bu kristalin sadece yüzde 2'sinin işlenebilir nitelikte olduğu biliniyor.

Doğal yapısı gereği nadir bulunan bu kristal, yoğun bir talep ve ilgiyle karşılaşıyor.

Türkiye'de çıkarılan diaspor kristali, dünya genelindeki mücevherat sektöründe büyük bir öneme sahip.

Muğla’nın eşsiz kristali

Muğla'nın eşsiz doğal zenginliklerinden biri olan diaspor kristali, Türkiye sınırlarını aşarak dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanıyor.

Diaspor kristali, gram gram çıkarılabilen ve oldukça hassas bir süreçle elde edilen bir doğal taş. Bu değerli kristali bulmak için yapılan çalışmalar büyük çaba gerektiriyor.

50 milyar dolar değerinde

Ülkenin rezervlerinde yer alan süs taşlarının 50 milyar dolarlık bir değere ulaştığı ve bunlardan üç tanesinin yalnızca Türkiye topraklarında bulunduğu belirtiliyor. Bu nadide taşlardan biri de diaspor kristali olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin sahip olduğu nadir süs taşları, ulusal ve uluslararası pazarda giderek artan bir ilgiyle karşılanıyor.

Kaynak: eskisehir.net