Sadettin Saran’ın serveti dudak uçuklatıyor! İşte sahip olduğu markalar

Fenerbahçe’de Eylül ayında yapılması planlanan seçimli kongre öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Ünlü iş insanı ve eski yönetici Sadettin Saran, yaptığı açıklamayla Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olduğunu resmen duyurdu.

Uzun süredir spor dünyasında tanınan ve kulüple olan geçmişiyle bilinen Saran, bu açıklamanın ardından yeniden gündemin merkezine oturdu.

Peki, Sadettin Saran’ın mesleği ne, serveti ne kadar? İşte hayatı ve mal varlığı...

SADETTİN SARAN MESLEĞİ NE?

Sadettin Saran, kariyerine 1988 yılında Turizm Bakanlığı’nda kısa süreli danışmanlık yaparak başladı. Ertesi yıl, 1989’da kurduğu Saran International ile kendi işini kurdu ve girişimcilik serüvenini başlattı.

1995 yılında ise Saran Holding’i hayata geçiren Saran, kısa sürede holdingi Türkiye’nin en büyük ve çok sektörlü şirket gruplarından biri haline getirdi.

Medya, spor, enerji, yayıncılık, turizm ve havacılık gibi toplamda 8 farklı sektörde faaliyet gösteren Saran Holding, 30’dan fazla şirketi bünyesinde barındırıyor.

Saran Holding’in faaliyet gösterdiği başlıca alanlar:

Saran Medya Türkiye’deki spor yayın haklarının %65’ine sahip.

S Sport, Radyospor, Radyo Trafik gibi medya kanallarıyla geniş izleyici/dinleyici kitlesine ulaşıyor.

Ajansspor.com, tuttur.com gibi dijital platformlarla spor medyasında da yer alıyor.

Saran Enerji ve Saran Havacılık ile yenilenebilir enerji ve hava taşımacılığı alanlarında yatırımları var.