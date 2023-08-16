SAFER AYI DUASI: 2023 Safer ayı ne zaman? Safer ayı ibadetleri Muharrem'i uğurlayan Müslümanlar, Safer ayını karşılıyor. Peki, 2023 yılında Safer ayı ne zaman? Safer ayı ibadetleri nelerdir? Safer ne demek? İşte detaylar...

Muharrem ayını idrak eden İslam alemi, yeni bir ayı kucaklayacak.

Safer olarak bilinen bu ay, Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilecek.

Safer sözlükte “boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk” anlamlarına gelmektedir.

"Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)."

Peki, Safer ayı ne zaman 2023? Safer ayı ibadetleri nelerdir? İşte bilgiler...

Safer ayı tarihleri 2023

Safer ayı bu yıl 17 Ağustos tarihine denk geliyor.

Safer ayının bitişi ise 15 Eylül 2023 tarihine denk geliyor.

Safer ayı ibadetleri

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Safer ayı duası

Safer ayının ilk ve son çarşamba günleri 100 defa aşağıdaki dua okunur.

“Ya Dafi’al belaya,idfa’anna’l-belaya,Allahû hayrun hafizan ve hüve ErhamuRahimin,inneke ala küllişey’in kadir.”