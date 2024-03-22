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Sağlık Bakanlığı 8000 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 8000 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 8000 işçi alımı kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor. Peki, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...