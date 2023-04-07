Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi personel alımı tarihi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak işçi alımlarının tarihi ve ayrıntıları merak ediliyor. Bakanlık, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi personel alımı hakkında merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel işçi alımı kura çekimi merakla takip ediliyor. Bakanlık tarafından temizlik ve güvenlik görevlisi, marangoz gibi farklı branşlar için alımlar yapılacak. Kura sonuçları sonrası asil ve yedek kişiler listesi de belirlenmiş olacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki günlerde günlerde açıklamada bulunarak kadro bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeyi vermişti. 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını söyleyen Koca'nın açıklamasında sonra Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu da İŞKUR ile paylaşılmıştı.

Son olarak tercih kılavuzu da ÖSYM'ye iletildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında İŞKUR'un 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden yaptı.

Kura çekimi 25-26 Nisan'da yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımlar hakkında yaptığı açıklamasında ''İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." ifadelerini kullandı.