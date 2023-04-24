Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı kura çekiminin nasıl sorgulanacağı ve kura çekimi tarihleri merak ediliyor. Bakanlık bünyesinde güvenlik görevlisi, marangoz ve temizlik personeli gibi çeşitli branşlarda alım yapılacağı duyurulmuştu. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama yöntemi...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası yakından takip ediliyor. Sürekli işçi alımı kadrolarına Ankara'da gerçekleşecek kuralarla yerleşecek kişiler belli olmuş olacak. Yayınlanan takvime göre çekilişin detayları merak ediliyor. İşte 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama...

Sağlık Bakanlığı kura sonucu nasıl sorgulanır?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatına alınmak üzere üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de kamuoyu ile paylaşıldı. İlana göre başvuracak adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun resmi sitesi üzerinden yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama geldi ve Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, işçi alımları hakkında ''İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamalara göre, 10 bin 900 işçi alımı için kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak. Ayrıca kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve çekiliş saat 18:00'de sona ermiş olacak. Açıklanan kadrolara noter kurası sonucunda asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilmiş olacak.

Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı!

Kura çekilişi sonuçlarının nasıl öğrenileceği merak ediliyor. Çekiliş illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak. Sonuçlar ise https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlanacak.