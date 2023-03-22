Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları.. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının detayları merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğini açıklamıştı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları..

Sağlık Bakanlığı personel alımının detayları merak ediliyor. Bakanlığa bağlı şekilde çalışmak isteyenler tarafından süreç ilgiyle takip edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığına toplamda 42 bin 500 personel alımının yapılacağı duyuruldu. Bakan Fahrettin Koca'dan gelen açıklama sonrası başvuru şartları sorgulanıyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada, KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni, 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edileceği ifade edildi.

Başvuru kılavuzu ve şartları henüz resmi sitede yayınlanmadı. Ancak yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

Sağlık Bakanı Koca ise konu hakkında "Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.