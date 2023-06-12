Şahıs, şirket fark etmiyor! İkinci elde 6 ay 6 bin kilometre şartı ve detaylar... İkinci el oto satışına getirilen düzenleme kapsamında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı gündemde. Peki, araç satışında 6 ay 6000km kuralı nedir? Kimler için geçerli? İşte merak edilen tüm detaylar...

İkinci el araba piyasası, pandemi akabindeki yükselişini sürdürüyor.

Neredeyse sıfır fiyatına hatta daha fazla rakamlara satılan 2.el otomobiller, stokçuluk kapsamında da haksızlık yaratıyor.

Otomobil alım ve satımlarındaki fahiş fiyatları önlemek için yeni bir düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İkinci el araçlar için artık 6 ay 6000 km kuralı getirildi.

Araç alım-satım yapanlar, ikinci el otomobil alacak olanlar ve arabasını satmak isteyenler yeni kurala dair detayları sorguluyor.

Peki, ikinci elde 6 ay kuralı nedir? 6 ay 6 bin kilometre ne demek? İşte ayrıntılar...

2.el otomobilde 6ay-6000km kuralı

Sıfır araçların, ticari faaliyet yapan kişiler tarafından satın alınıp sıfır kilometre olarak satılmasının önüne geçebilmek için 6 ay ve 6.000 km düzenlemesi hayata geçirildi.

Buna göre 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren sıfır araçlar 6.000 kilometre veya 6 ayı doldurmadan satılamayacak.

Yapılan düzenleme ile yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışı kısıtlanacaktır. Kamyon, otobüs, kamyonet vb. taşıt türleri bu kısıtlama kapsamında yer almamaktadır.

Markaların yetkili bayileri, sıfır araçları; otomobil ticareti ile ilgilenmeyen kişiler ise ikinci el araçlarını diledikleri gibi satmaya devam edebilecek.

Cezası var

Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir.

Araçlar 6 ay veya 6.000 kilometre sınırını geçmeden satılmaları durumunda para cezası uygulanacak.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlar da Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilecek.