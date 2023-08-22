Sahte hesap tuzağına düşmeyin! İşte sosyal medya dolandırıcılarını alt etmenin yolları Sosyal medyada sık sık karşımıza sahte hesaplar çıkıyor. Hatta birçok kullanıcı sahte hesapları insanları dolandırmak amacıyla kullanıyor. Sosyal medya dolandırıcılarından kurtulmak mümkün. Nasıl mı? İşte sahte hesapları ayırt etmenin yolları!

ensonhaber.com

Sosyal medya platformları, günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Ancak maalesef, bazı kişiler sosyal medyayı kötü niyetli amaçları için kullanıyor.

Sahte hesaplar, bu tür kötü niyetli kullanımların en yaygın örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Üstelik bu sahte hesaplar, dolandırıcılık amacıyla kullanılabiliyor ve kullanıcıları mağdur edebiliyor.

Aşağıdaki maddelere dikkat ederseniz sahte hesapları gerçek bir kullanıcıdan ayırt edebilirsiniz.

1- Genel, kimliğe bürünüyor veya profil resmi yok

Sahte Instagram hesaplarında genellikle boş, genel veya birinin kimliğine bürünen bir profil resmi bulunur. Boş veya genel profil resimlerinin izi sürülemese de , sahte hesaplar bazen daha fazla takipçi kazanmak veya onları konuşmaya teşvik etmek için başka birinin fotoğraflarını kullanır.

Bu tür hesaplar çoğunlukla bilgisayar korsanları, spam gönderenler veya kötü niyetli kişiler tarafından işletildiğinden, uzak durmanızı ve bu hesapları engellemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Tanıdığınız bir hesabın kimliğine bürünüyorlarsa onları Instagram'a da bildirebilirsiniz.

2- Eksik hesap biyografisi, kopyalanmış, tutarsız veya hatalı

Eksik bir profil biyografisi, sahte bir Instagram hesabını tanımak için en önemli kırmızı işaretler arasındadır. Bu hesaplar genellikle aceleyle oluşturulduğundan, temel kullanıcı profil ayrıntılarını eksiksiz olarak doldurma zahmetine girmez veya bunları kopyalanmış veya hatalı içerikle doldurur.

Ancak biyografisi eksik/eksik olan tüm Instagram hesapları sahte değildir; bazı kullanıcılar tüm ayrıntıları dolduramayacak kadar tembel olabilir. Bu nedenle, dikkatli olmak ve sahte Instagram hesaplarını tanımak için bunları diğer tanımlayıcı maddelerle eşleştirmek en iyisidir.

3- DM'nizdeki promosyon bağlantıları veya Instagram sayfaları

Rastgele sayfaları takip etmek için tanıtım veya bağlantı gönderen Instagram hesaplarının yüzde doksan dokuzu sahtedir. Spam bağlantıların yanı sıra cazip bir ürün/hizmet indirimi karşılığında sizden kişisel bilgilerinizi isteyebilirler ve hesabınızın güvenliğini tehlikeye atabilirler. Doğrudan mesajınızda bu tür mesaj isteklerini sıklıkla alıyorsanız, en iyi yol bunları hemen engellemektir.

4- Yaygın dolandırıcılıkları belirleyerek sahte Instagram hesaplarını tanıyın

Instagram'ın büyük kullanıcı tabanı, onu dolandırıcılar ve bilgisayar korsanları için kolay bir hedef haline getiriyor. İnsanların değerli verilerini veya zorlukla kazandıkları paralarını tüketmek için sıklıkla sahte reklamlar yayınlıyorlar ve oturum açma dolandırıcılığı, profil resmi dolandırıcılığı, hediye dolandırıcılığı ve çok daha fazlası gibi farklı dolandırıcılıklar gerçekleştiriyorlar.

Ancak bu tür dolandırıcıları önceden tespit ettiğiniz takdirde bu sahte hesapların engellenmesi için gerekli işlemler yapılabilir. Instagram'daki yaygın dolandırıcılıklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için ayrıntılı açıklayıcımıza göz atın.

5- Hiç takip edilmeyen veya aşırı yüksek takip edilen sıfır takipçiler

Takipçi sayısına kıyasla sıfır veya olağandışı yüksek sayıda takipçiye sahip bir Instagram hesabı fark ederseniz , sahte bir hesaba bakıyor olabilirsiniz. Çünkü bu tür hesapların ana amacı maksimum sayıda kullanıcıyı takip etmek ve dolandırıcılık yapmak için spam DM göndermektir.

Bazı hesaplar, takipçi-takip oranlarını artırmak ve meşru görünmek amacıyla sahte takipçiler de satın alıyor. Birini fark ederseniz, onu takip etmeyi bırakmak veya engellemek en iyisidir.

6- Yeni oluşturulan hesap

Sahte hesaplar çok kısa bir süre için var olur. Instagram da dahil olmak üzere sosyal medya platformları bunları aktif olarak izliyor ve ortadan kaldırıyor. Sonuç olarak, bilgisayar korsanları/spam gönderenler hedef profilleri cezbetmek için yeni hesaplar oluşturur.

Neyse ki onları Instagram'daki katılım tarihlerine bakarak tanıyabilirsiniz. Yakın tarihli bir tarihse ve yukarıdaki maddeleri karşılıyorsa sahte hesaptır.