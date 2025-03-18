Sahte porselen bu yöntemle anında anlaşılıyor! Tek bir hareket yetiyor

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Porselen, yüzyıllardır zarafetin, kalitenin ve estetiğin simgesi olarak mutfaklarımızda, sofralarımızda ve koleksiyonlarımızda kendine yer buluyor.

İnce işçiliği, dayanıklılığı ve göz alıcı beyazlığıyla bilinen porselen, tüm mutfakların vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor.

Ancak günümüzde piyasada o kadar çok sahte ürün var ki, kaliteli bir porseleni taklitlerinden ayırt etmek giderek zorlaşıyor. Özellikle düşük kaliteli seramiklerin porselen gibi gösterilmesi, tüketicileri yanılgıya düşürebiliyor.

Peki, elinizdeki porselenin gerçek olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Uzmanlar, sahte ürünlere karşı bilinçli olmanın ve bazı basit testlerle kaliteyi kontrol etmenin önemine dikkat çekiyor.

BU YÖNTEMLER SAHTE OLDUĞUNU ANINDA ORTAYA ÇIKARIYOR

Rengi, deseni veya görüntüsü hoşunuza giden porselen ürünleri alırken ilk dikkat etmeniz gereken detay meğer ışıkmış. Gerçek porselen oldukça ince ve yarı saydam bir yapıya sahiptir. Eğer porseleni ışığa doğru tuttuğunuzda elinizin siluetini hafifçe görebiliyorsanız, büyük ihtimalle kaliteli ve gerçek bir porselene sahip olduğunu anlamanızı sağlıyormuş.

Porselenin gerçek olup olmadığını anlamanın en eğlenceli yollarından biri de ses testidir. Parmağınızla hafifçe tıklattığınızda çıkan sese dikkat edin. Eğer ses ince ve çınlıyorsa bu porselenin kaliteli ve gerçek olduğunu gösterir. Sahte porselenlerde ses daha tok ve boğuk çıkar.

Porselen tercihi yapılırken en büyük yanılgılar arasında ağırlık ilk sırada yer alır. Ancak bu en yaygın yapılan yanlışların başında yer alır. Eğer elinize aldığınız porselen beklediğinizden ağır geliyorsa, içinde farklı katkı maddeleri olabilir ve bu sahte olduğunu gösterir.

Son olarak gerçek porselen, ısıya ve sıvıya karşı oldukça dayanıklıdır. Bu yüzden kaliteli porselenler sıcak içeceklerle temas ettiğinde hemen ısınmaz. Eğer yüzeyi hemen ısınıyorsa, bu porselenin düşük kaliteli olabileceğini gösterir. Ayrıca sahte porselenler çok hızlı soğumaya başlar. Bu bilgiler doğrultusunda iyi bir porselen seçimi yapabilirsiniz.