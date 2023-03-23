Sahur saat kaçta bitecek? 23 Mart İstanbul, Ankara, İzmir imsak saati! Yiyip içme durumunu sonlandıracak olan vatandaşlar, imsak vaktine kadar niyet etmelidir. Peki, 23 Mart Perşembe sahur saat kaçta bitecek? İmsak vakti ne zaman? İmsak saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir sahur saati...

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 22 Mart Çarşamba gecesi itibarıyla başladı.

Bu gece ilk sahura kalkacak olan binlerce Müslüman, illere göre sahur vakitlerini sorguluyor.

Sahur ve imsak saatleri, Diyanet tarafından 2023 imsakiyesinde belirlendi.

Ramazan gecelerinde sahur hazırlıkları imsak vaktine kadar devam etmektedir. Niyet edilip tutulan oruç imsak vakti ile başlar, akşam ezanı ile son bulur.

Son lokmasını veya yudumunu tüketecek olanlar, niyet ederek oruca başlayacak. İmsak vaktinden önce yeme-içmenin sonlandırılması gerekiyor. Bu kapsamda, "sahur saat kaçta bitiyor" ve "imsak saat kaçta" gibi sorular araştırılıyor.

Peki, İstanbul-Ankara-İzmir sahur saat kaçta, ne zaman bitecek? 23 Mart Perşembe imsak saati kaçta? İşte Ramazan imsakiyesi...

23 Mart 2023 Sahur saat kaçta bitecek?

Sahur saati kaçta bitecek sorusu Müslümanlar tarafından sorgulanıyor.

Ramazan ayının birinci günü 23 Mart Perşembe sahur İstanbul'da 05.31'de, Ankara'da 05.17'de, İzmir'de 05.42'de bitiyor.