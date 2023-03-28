Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir? Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevap..

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar merak ettikleri sorulara internette yanıt aramaya başladı.

Ramazan ayında en çok merak edilen sorular arasında "Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir?" sorusu yer alıyor.

Bu soruya yanıt arayan vatandaşlar bu soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na yöneltti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde yer alan bu soru ve kurulun yanıtını sizler için derledik. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.