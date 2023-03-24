Sahurda 3 hurma yiyin! Bakın neler oluyor... Hurmanın tek sayılarla yenilmesi tavsiye ediliyor. Hurma, zengin besin değerleriyle Ramazan'ın vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Sahurda ise 3 adet hurma yemenin vücuda etkileri bakın neler oluyor...

Ramazan sofralarını süsleyen kutsal yiyecek hurma, besin değerleri ve vücuda etkileriyle göz kamaştırıyor.

Yapılan araştırmalara göre, hurma, hafızayı geliştiriyor, kolesterolü düşürüyor, bebeklerin beyin gelişimine önemli katkı sağlıyor, ülsere ve böbrek yetmezliğine fayda sağlıyor, sindirim sistemini düzenliyor.

Hurma genellikle oruç açarken tercih edilse de, sahurda da tüketmek oldukça etkili olabiliyor.

Uzun süreli açlıktan sonra kan şekerini toparlamak, iftarda fazla yemeyi önlemek ve enerjimizi artırmak için hurma tüketimi önem taşıyor.

Hurmanın genellikle tek sayılarda yenilmesi tavsiye ediliyor; 1 veya 3 gibi...

Peki, sahurda 3 tane hurma yemenin sağlığa faydasını hiç duydunuz mu? İşte hurmayla sahur yapmanın faydası!

Hurmanın besin değerleri

Ortalama büyüklükte bir kuru hurmanın besin değeri şu şekilde açıklanabilir:

Kalori: 20

Toplam yağ: 0.03 gram (g)

Toplam karbonhidrat: 5.33 g

Diyet lifi: 0.6 g

Şeker: 4.5 gr

Protein: 0.17 gr

B-6 vitamini : 0.012 miligram (mg)

Demir: 0.07 mg

Magnezyum: 3 mg

Potasyum: 47 mg

Sahurda 3 hurma yemek

ABD'li bilim insanlarının araştırmasına göre, hurma ve kan şekeri arasında dengede tutulması gereken bir nokta var.

Hurmayı tek sayılar üzerinden yerseniz şekeri karbonhidrata çevriliyor ve vücuda enerji veriyor.

Eğer çift olarak yerseniz ( 2-4-6) şeker potasyuma dönüşüyor ve böbrekleri olumsuz etkiliyor.

Hurmanın faydaları