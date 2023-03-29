Sahurda zerdeçallı süt içmenin faydası Sahuru hafif geçirmek aynı zamanda da bağışıklık sistemini korumak isteyenler, zerdeçallı sütü tercih ediyor. Süt ile zerdeçalın bir araya gelişi, bakın nelere vesile oluyor...

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirenler, sahura kalkarak yeme-içme görevini tamamlıyor.

Sahuru hafif atlatmak isteyenler, sıvı içecekleri tercih ediyor.

Hem tatlı isteğini bastıracak hem de vücudun sağlığını koruyacak olan "zerdeçallı süt", sahurun vazgeçilmezi olabilir.

Zerdeçallı süt aslında "altın süt" olarak geçiyor.

Ana maddesi olan zerdeçalın süte verdiği renk canlı bir sarı - altın rengi olan bu süt golden(altın) milk olarak biliniyor.

Zencefilgiller ailesinin sarı rengiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran üyelerinden zerdeçal, renginin güzelliğini içine de yansıtıyor.

Peki, sahurda zerdeçallı süt içmenin faydaları nelerdir? İşte etkileri...

Sahurda zerdeçallı süt içerseniz;

Sahurda süt karışımları tüketmek, tokluk hissi sağlar.

Market ve aktarlarda tazesi de toz halinde olanı da kolayca bulunabilen baharatlardan olan zerdeçalın antibiyotik özelliği bulunuyor.

Bolca kalsiyum içeren süt ile birleştiğinde ise sağladığı faydaları ikiye katlanıyor.

Hazırlaması da oldukça kolay olan zerdeçallı süt karışımı, günlük beslenme rutinine eklendiğinde enfeksiyonu azaltıyor ve birçok rahatsızlıktan korunmanızı sağlıyor.

Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiriyor, karaciğeri temizliyor ve hatta kanseri önlemeye yardımcı oluyor