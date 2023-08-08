Şaka değil gerçek! Göbek deliğinize yara bandı yapıştırırsanız... Göbek deliğine yara bandı yapıştırmak kulağa garip gelse de, etkisi gerçekten inanılmaz...Bakın deneyince ne oluyor!

Araba tutması olarak bilinen hareket hastalığına sahip insanlar için, seyahat etmek bir kabusa dönüşüyor. Öyle ki, yol boyunca süren baş dönmesi, ağrı ve bulantı gün boyunca da etkisini gösteriyor.

Rahat bir yolculuk geçirmek isteyenler çare ararken, ilginç bir yöntem dikkatleri çekti.

Deneyenlerin olumlu yorumlar paylaştığı bu yöntem, özellikle küçük çocuklu ailelerin kurtarıcısı oldu.

Bulantıyı bantlayın

Göbek deliğinin çapraz şekilde iki yara bandıyla kapatılması özellikle çocuklarda yol tutmalarını önleyebiliyor.

Bu yolla vücuttaki enerji kanallarının düzgün çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla mide bulantısı ve kusmayı önlüyor.