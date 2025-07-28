Sakın açık bırakmayın: Evi sera gibi ısıtıyor...

Türkiye, adeta kavruluyor...

Kavurucu sıcaklarda ise serinlemenin en hızlı yolu klima olurken, ne yazık ki herkesin evinde bulunmuyor.

Özellikle gün ortasında artan sıcaklık, yaşam alanlarını bunaltıcı hale getiriyor. Ancak bazı küçük önlemlerle evinizi daha serin tutabilir ve gereksiz ısı artışını engelleyebilirsiniz.

İşte, evi serin tutmanın bazı ipuçları...

Özellikle öğle saatlerinde pencereleri açık bırakmak yerine kapalı tutun. Böylece dışarıdaki sıcak hava içeri dolmaz ve içerideki görece serinlik korunur. Pencereyi sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde kısa süreli havalandırma için açabilirsiniz.

Güneş gören camlar, evi adeta bir sera gibi ısıtır. Bu nedenle gün içinde perdeleri ve storları kapalı tutmak, ısının içeri girmesini önemli ölçüde engeller.

Televizyon, bilgisayar veya kullanılmayan lambalar gereksiz ısı yayar. Boş yere çalıştırılan bu cihazlar, ortam sıcaklığını fark edilir şekilde artırabilir.

Günün en sıcak saatlerinde fırın ve ocak kullanımını minimuma indirin. Bu cihazlar ortamın sıcaklığını birkaç derece yükseltebilir.