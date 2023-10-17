Sakın atmayın, hurdacılar böyle zengin oluyor! İçinde 22 ayar altın var... Hurdaya verilen elektronik eşyaların içindeki parçada altın saklı olduğunu biliyor muydunuz...

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Zamanla bozulan veya eskiyen eşyalarımızı değerlendirmek adına hurdacılara veririz.

Mahalle arasında gezinen hurdacılar, cüzi bir miktar karşılığında eşyanızı satın alır ve daha yüksek bir miktara satar.

Hurdacılar, bazı eşyalar için ekstra can atar; Sebebi ise içindeki o parça...

Servet yatıyor

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, saç kurutma makinesi, elektrikli küçük ev aletleri, kumanda ve ses sistemi gibi cihazlarda az da olsa altın bulunuyor.

Özellikle hurdacılar tarafından toplanan ve parçaları ayrı ayrı satılarak yüksek gelir sağlayan altın, bu ürünlerin anakartlarında bulunuyor.

Ana kartlar elektronik sistemlerin çoğunda var ve sarı gördüğünüz alaşımların yüzde 99'u altın.

Kartın tipine ve kullanım alanına göre değişmekle beraber, 1 ton devre kartında gümüş, paladyum ve bakıra ilave olarak 10 ila 1,000 gram arasında altın bulunmaktadır.

Elektronik atıklardan ve bilgisayardan altın çıkarma için öncelikle içerisindeki elektronik kartın sökülmesi gerekmektedir. Bu işlem, uzmanlar tarafından veya geri dönüşüm merkezleri aracılığıyla yapılmalıdır.