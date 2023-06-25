Sakın çöpe atmayın! Elma kabuğunun faydaları şaşırtıyor! İşte elma kabuğundan gelen mucizeler.. Elma kabuğunun cilt bakımında birçok katkısı olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte cildinize elma kabuğu sürmenin şaşırtıcı faydaları..

Elma kabuklarının cildiniz için birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Elma kabuğunun daha önce hiç duymadığınız faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.

Son derece faydalı olan elma kabuklarını çöpe atmak yerine cilt bakımında kullanabilirsiniz.

Peki neden yüzümüze elma kabuğu sürmeliyiz? İşte yüzünüze elma kabuğu sürmenin şaşırtacak faydaları..

- Zararlı güneş ışınlarından korur.

- Daha pürüzsüz bir cilt elde edersiniz.

- Cildin ph dengesini korur.

- Gözenekleri sıkılaştırır.

- Cildi nemlendirir.

- Sivilceleri yok eder.

- Siyah nokta ve cilt lekelerine iyi gelir.

- Göz altı torbalarını giderir.

- Doğal bir nemlendiriricidir.

Elma kabuğu maskesi

Kabukları ile birlikte rendelenen elma, cilde sürülüp 20 dakika bekletildikten sonra yıkanırsa, harika bir cilde sahip olabilirsiniz.

Elma kabuğu maskesi cilde uygulandığında deriyi gerginleştirerek kırışmanın önüne geçmektedir..