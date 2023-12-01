Sakın makineye atmayın! Beyaz ayakkabılar bu yöntemle gıcır gıcır oluyor Yağışlı havaların gelmesiyle kirlenen beyaz ayakkabılarınızı sakın çamaşır makinesinde yıkamayın. Bu yöntem, sararmış kirli ayakkabıları bembeyaz yapıyor.

ensonhaber.com

Beyaz spor ayakkabıların kolayca kirlenip sararması, ayakkabı sahiplerinin en büyük şikayetlerinden biri haline gelmiş durumda.

Yüksek bedeller ödeyerek alınan beyaz spor ayakkabıların zamanla sararması, beyazlığını koruma konusunda endişe yaratıyor. Ancak, bu sorunu çözmek için etkili çözümler bulunuyor.

Sararmış beyaz spor ayakkabıların temizlenmesi için bazı insanlar çamaşır makinesi kullanmayı tercih ediyorlar.

Ancak bu yöntem, ayakkabıların ömrünü kısaltıyor. Spor ayakkabıların uzun süre kullanılabilmesi için temizlik süreçlerinde özen göstermek gerekiyor.

Sizler için en etkili yöntemi araştırdık. Bu şekilde ayakkabılarınız ilk günkü gibi tertemiz olacak…

Spor ayakkabı temizleme yöntemi

Öncelikle bir kağıt havlu ve suyla ayakkabının yüzeyini temizleyin. Ardından bir beze bulaşık deterjanı damlatın ve dairesel hareketlerle ayakkabıyı iyice silin.

Deterjan yerine karbonat kullanarak da kirli spor ayakkabılarınızı tertemiz yapabilirsiniz. Ayrıca beyaz ayakkabılar için özel beyazlatma spreyleri de bulunuyor. Bu yöntemler hem ayakkabınızın ömrünü uzatacak, hem de tertemiz yapacaktır.