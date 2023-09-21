Sakın yıkamayın! Eğer mantarı suya sokarsanız... Mantarı yıkamak yerine soyarak temizlenmeyi tercih edin. Sebebi ise lezzetindeki değişiklikten kaynaklanıyor.

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Mantar, ara sıcak ve yemeklerde tercih edilen bir besindir. Besleyici ve lezzetli olan mantar istiridye, kestane, kültür mantarı gibi çeşitleriyle bilinir.

Mantar topraklı bir besin olduğundan temizlenmesi zordur. Birçok kişi yıkayarak temizlemeyi dener ancak bu aslında büyük bir hatadır.

Mantarı sudan uzak bir şekilde temizlemek, yani soymak gerekir.

Dilerseniz temiz bir bezle silerek de yemeye hazırlayabilirsiniz.

Mantar neden yıkanmaz diye merak edenler için ise detaylar haberimizde...

Yıkamayın çünkü;

Süngerimsi bir dokusu olduğu için mantar yıkanmaz. Mantar suyla temas ettiğinde hem suyu içine çeker hem de suyla birlikte mantarın üstündeki kirler de içine nüfuz etmiş olur.