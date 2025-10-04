Sakinlik Duaları: Sakinleşmek için okunacak dualar

Zaman zaman kontrol edilemeyen öfke, çoğu insanda ruhsal bir yorgunluk ve huzursuzluk bırakıyor.

Böyle anlarda pek çok kişi, manevi bir sığınak arayarak dua ve zikirlerle iç huzurunu bulmaya çalışıyor.

İslam geleneğinde, kalbi yumuşatan, zihni sakinleştiren ve insanı tevekkül duygusuna yönlendiren özel dualar bulunuyor.

Özellikle kaygı, stres ya da öfke anında okunabilecek bu dualar, hem kalbi ferahlatıyor hem de ruhu dinginleştiriyor.

İşte, sakinlik için okunacak dualar...

KALBİ SAKİNLEŞTİREN DUA

“Allâhümme’c‘al fî kalbî nûran, ve fî sem‘î nûran, ve fî basarî nûran.”

Anlamı: “Allah’ım! Kalbime nur, kulağıma nur, gözüme nur ihsan eyle.”

SAKİNLİK İÇİN DUA

“Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul-arşil-azîm.”

Anlamı: “Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın Rabbidir.” (Tevbe, 129)

“Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ zel-celâli ve’l-ikrâm.”

“Allah’ım! Sen selâmsın, selâmet de Senden gelir. Ey Celâl ve İkram sahibi! Sen mübareksin.”

SAKİN KALMA DUASI

"Allahümmağfirli zenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirni mineş şeytani euzü billahis semiıl alimi mineş şeytanir racim"

''Allah'ım! Günahımı bağışla, kalbimdeki hırsı gider, beni şeytandan koru. Rahmeti İlahi'den kovulmuş şeytandan, bilen ve duyan Allah'a sığınıyorum.''