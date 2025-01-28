Şakir Paşa Köşkü’nün eski hali ortaya çıktı! Bakın nasıl değişmiş…

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NOW TV'nin son dönemde büyük ilgi gören yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı.

Dizi, etkileyici hikayesiyle dikkat çekerken, çekimlerinin yapıldığı mekanlar da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Dizi, İstanbul’un Kartal ilçesinde, Çavuşoğlu Mahallesi ve Namık Kemal Caddesi'nde bulunan bir film platosunda çekiliyor.

Ancak, dizinin hayranları, aileye ait olan köşkün gerçek yaşamda nerede bulunduğunu da sorgulamaya başladı.

Şakir Paşa ailesinin yaşadığı köşk aslında Büyükada'da yer alıyor. İşte köşkün eski ve yeni hali...

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde önemli bir yere sahip olan Şakir Paşa Ailesi'nin yaşamını sürdürdüğü tarihi köşk, İstanbul'un en büyük adası olan Büyükada'da, Şehbal Sokağı'nda bulunuyor.

19. yüzyılın sonlarına doğru Yeorgios Rossolatos tarafından inşa edilen köşkün, geniş bahçeleri, kargir ahırı ve iki lüks salonu ve 24 odası bulunuyordu.

1900 yılında Şakir Paşa tarafından satın alınan köşk, aileye uzun yıllar ev sahipliği yaptı. Kalabalık aile üyeleri burada doğmuş ve bir kısmı hayatlarını burada geçirmiştir.

Ancak yıllar içinde köşk bakımsız kalmış ve 1980'li yılların başında yıkıldı. Bugün, köşkün yerine dışı ahşap kaplamalı betonarme bir apartman yapıldı.