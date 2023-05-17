Salatalık kabuklarının maske dışındaki 5 kullanımı Ferahlatıcı lezzeti ve sıfır kalori olmasıyla salatalık her öğünün vazgeçilmezi olabilir. Ancak salatalığı soyduktan sonra kabuklarını ziyan etmemekte fayda var. Genellikle akla gelen ilk yöntem, maske yapmak oluyor. Bugün sizinle salatalık kabuklarının sıra dışı kullanımlarını paylaşıyoruz!

Salatalıksız bir alışveriş, eksik sayılabilir. Salatalık, su deposu olması ve kalorisizliği vesilesiyle yaz kış tercih edilen sebzeler arasındadır.

Birçok faydası bulunan salatalık, öncelikle olarak cilt bakımında kullanılmasıyla bilinir.

Salatalığın kabuğu, deriyi dolgunlaştıran, kırışıklığı önleyen kolajen olan silisten meydana gelmektedir.

Salatalıktan geriye kalan kabuklar, genellikle maske olarak değerlendirilir. Ancak kabuklardaki asıl fayda, çok başka...

İşte salatalık kabuklarını maske dışında değerlendirmenin yolları...

Salatalık kabuğu çayı

Salatalık kabuklarından çay yapmak, iyi bir tercih olabilir. Sindirim sistemini düzenleyen bu çay, onikiparmak bağırsaklarındaki enzimleri harekete geçirecektir. Kabukları cezveye alın ve bir miktar su ekleyin. Kaynadıktan sonra altını kapatın ve düzenli olarak için.

Salatalık kabuğu turşusu

Salatalık kabuklarından enfes, kütür kütür turşular elde edebilirsiniz. Bildiğiniz turşu tarifini, kabuklarla deneyin, lezzeti tadın...

Karınca kovucu salatalık

Salatalık kabuklarını, karınca gelen yerlere dizin. Ertesi gün, hepsinin evi terk ettiğini göreceksiniz.

Yemeklerde salatalık kabuğu

Salatalık kabuğu, yemeklere ekstra lezzet kadar. Sandviçlerinize, zeytinyağlı yemeklerinize, salatalarınıza hem güzel bir tat hem de güzel bir sunum katabilirsiniz.

Koku emici salatalık kabuğu

Buzdolabında salatalık kabuğu bulundurmak tüm kokunun ortadan kalkmasına yardımcı olarak, içerinin temiz kokmasını sağlar.