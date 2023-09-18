SALAVAT OKUNUŞU 2023! Hz. Peygambere salavat nasıl getirilir? Salavat çekmenin faziletleri Peygamber Efendimizin (sav) doğduğu günü barındıran Rebiülevvel ayında, her gün 1 salavat çekmek faziletlidir. Peki, doğru salavat nasıl getirilir? Salavat nasıl çekilir? İşte Türkçe anlamıyla Salavat-ı Şerif okunuşu...

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Safer ayının sona ermesi ile Hicri takvime göre başlayan Rebiülevvel ayı, 16 Eylül'de başladı.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu ay olarak kabul Rebiülevvel ayı, bu özelliği ile Müslümanlar için ayrı bir önem taşıyor.

İslam kaynaklarının belirttiğine göre Hz. Muhammed, yine Rebiülevvel ayında hayata gözlerini yummuştur.

Rebiülevvel ayında yapılacak en güzel ibadetler arasında salavat getirmek yer almaktadır.

Salavat-ı Şerif her gün düzenli olarak çekilmesi ve Peygamber Efendimizin ruhuna gönderilmelidir.

Peki; Salat-u Selam, Salavat-ı Şerif, Salavat nasıl getirilir, çekilir? İşte salavatın faziletleri...

Salavat getirmek

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v) anmak, O’na selam göndermek salavat getirmek demektir.

Kur’ân-ı Kerîm’de Yüce Allah’ın müminlere salavatından bahsedil­mektedir

. Aynı şekilde Resûlullah’ın salavâtından da söz edilmekte ve ondan müminlere salât getirmesi istenmektedir. (Tevbe, 9/103)

Bir başka âyette ise “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.” (Ahzâb, 33/56) buyrulmaktadır.

Salavat okunuşu

1 - Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam

2 - Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"

3 - "Sallallahü aleyhi ve sellem"

4 - "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

5 - "Âllâhümme salli alâ Muhammed."

Anlamı

"Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." demektir.

Salavatın faziletleri

“Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salâtü selam getirenleridir.” (Tirmizi)

“Kabrimi bayram yeri haline çevirmeyiniz. Bana salâtü selâm getiriniz. Zira nerede olursanız olun sizin salâtü selâmınız bana ulaşır.” (Ebû Davud)

“Allah’ın, yeryüzünde gezici melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını bana ulaştırırlar.” (Nesai)

“Yanında anıldığı halde bana salâtü selam getirmeyen kişi cimrinin ta kendisidir.” (Tirmizi)