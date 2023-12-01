Salçanın üzerine bir miktar dökün, ömür boyu küflenmiyor

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Evde yapılan salçaların muhteşem lezzeti, marketlerde bulunanlarla karşılaştırılamayacak derecede özeldir.
Ancak ev yapımı salçaların kısa sürede küflenme riski bazı ev sahipleri için endişe kaynağı olabilir.
Salçanın uzun süre tazeliğini koruması için bir püf noktası var!
Bu yöntem, evde yapılan salçaların raf ömrünü uzatacak ve lezzetine lezzet katacak.
Eğer salçalarınızın çabuk küflenmesini istemiyorsanız, salçanın üzerine bir miktar bunu ekleyin.
Ev yapımı salçanın küflenmemesi için püf noktaları:
- Salçayı cam kavanozda saklayın. Cam kavanozlar hem daha hijyeniktir, hem de hava geçirmez.
- Salçanızın raf ömrünü uzatmak istiyorsanız, üzerine bir miktar sıvı yağ dökün. Bu şekilde salçanızın hava ile teması önlenir ve hava geçirmez.
- Sıcaklık ve nem küf oluşmasını sağlar. Bu nedenle salçanızı buzdolabında saklayın.