Salçanın üzerine bir miktar dökün, ömür boyu küflenmiyor Evde yapılan salçaların lezzeti, markettekilerin yanından geçemez. Eğer salçalarınız kısa sürede küfleniyorsa bu yöntemi deneyin. Salçanın üzerine bir miktar eklemeniz yeterli.

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Evde yapılan salçaların muhteşem lezzeti, marketlerde bulunanlarla karşılaştırılamayacak derecede özeldir.

Ancak ev yapımı salçaların kısa sürede küflenme riski bazı ev sahipleri için endişe kaynağı olabilir.

Salçanın uzun süre tazeliğini koruması için bir püf noktası var!

Bu yöntem, evde yapılan salçaların raf ömrünü uzatacak ve lezzetine lezzet katacak.

Eğer salçalarınızın çabuk küflenmesini istemiyorsanız, salçanın üzerine bir miktar bunu ekleyin.

Ev yapımı salçanın küflenmemesi için püf noktaları: