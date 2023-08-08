SALGIN VAR! Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye'de görüldü mü?

Covid-19'un bir varyantı olarak ortaya çıkan yeni hastalığın adı Eris olarak duyuruldu.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, Eris kod adlı yeni bir koronavirüs varyantı Birleşik Krallık'ta yayılmaya başladı.
Hastalık, yaz kötü hava koşulları ve azalan bağışıklık nedeniyle hastaneye başvuruların artmasıyla ortaya çıktı.
Peki, Eris virüsü nedir? Nasıl bulaşır? Eris virüsü belirtileri nelerdir? Eris virüsü Türkiye'de var mı, görüldü mü? İşte ayrıntılar...
Eris virüsü nedir
Dünya Sağlık Örgütü hastalığa EG.5.1 tanımlaması yaptı. Eris adı da verilen alt varyantın Sars-Cov-2'nin Omicron varyantından türediği ifade ediliyor.
Eris virüsü belirtileri
Boğaz ağrısı
Burun akması
Burun tıkanıklığı
Hapşırma
Kuru öksürük
Baş ağrısı
Islak öksürük
Boğuk ses
Kas ağrıları
Değişik koku alma
Türkiye'de henüz yok
Eris, şimdiden Asya'daki Kovid vakalarının yaklaşık yüzde 20'sini, Avrupa'dakilerin yüzde 10'unu ve Kuzey Amerika'dakilerin de yüzde 7'sini oluşturuyor.
Varyantın Türkiye'de görülüp görülmediğine dairse henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.