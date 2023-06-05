Şampiyon belli, ikinci kim... İşte Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş ikincilik hesabı Süper Lig'de bu sezon Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı. Nef Stadyumu'ndan puan alamadan dönen Fenerbahçe'nin ikinciliği kaybedip kaybetmeyeceği merak ediliyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puanlarının eşitlenmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Peki Süper Lig'de ikinci kim? İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ikincilik hesabı...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Dün akşam Nef Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını kaldırdı.

37. haftada Fenerbahçe'yi evinde ağırlayan sarı-kırmızılılar, 3-0'lık skorla galip geldi. Fenerbahçe puan deplasmandan puan alamadan ayrıldı.

Beşiktaş ise 37. haftada Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorla mağlup ederek hanesine 3 puan daha yazdırdı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puanlarının eşitlenmesinin ardından ligde ikinci olan takım merak konusu oldu.

Taraftarlar bu sezon ikili averajda kimin önde olduğunu araştırmaya başladı. Arama motorlarında ikincilik koltuğunda kimin oturacağı araştırılıyor.

Peki Süper Lig'de ikili averaj var mı? İkili averajda kim önde? İkinci Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe nasıl ikinci olur? İkili averajda kim önde?

37. haftada Beşiktaş, Kasımpaşa’yı mağlup ederek puanını 77'ye yükseltti ve Fenerbahçe ile eşitledi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçından galip olarak ayrılsaydı ikinciliği garantileyecekti. Ancak durum 38. hafta Beşiktaş - Konyaspor maçına kaldı.

Beşiktaş nasıl ikinci olur?

Fenerbahçe ile puanını eşitleyen Beşiktaş, son hafta Konyaspor maçından galip ayrılırsa ikili averaj farkı ile ikinciliğe yükselecek.