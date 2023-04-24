Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları.. Spor Toto Süper Lig'de bitime 7 maç kala hangi takımın şampiyon olacağı merak ediliyor. Şampiyonluk yarışında bulunan takımların kalan maçlarını sizler için derledik. İşte kalan maçlar..

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Lider Galatasaray'ın dün sahasında oynadığı Fatih Karagümrük maçında puan kaybetmesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı sevindirdi. Süper Lig'de son haftalara girilirken Galatasaray avantajlı konumda bulunuyor. Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta bugün oynanacak üç maç ile sona erecek. Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe bugün oynayacağı İstanbulspor maçını kazanırsa Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürecek. Futbolseverler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçlarını araştırmaya başladı. İşte şampiyonluk şansı devam eden takımların kalan maçları.. Galatasaray'ın kalan maçları (70 puan) Beşiktaş - Galatasaray Galatasaray - Başakşehir İstanbulspor - Galatasaray Galatasaray - Sivasspor Ankaragücü - Galatasaray Galatasaray - Fenerbahçe Hatayspor - Galatasaray (HÜKMEN) Fenerbahçe'nin kalan maçları (63 puan) Fenerbahçe - İstanbunspor Sivasspor - Fenerbahçe Giresunspor - Fenerbahçe Fenerbahçe - Trabzonspor Hatayspor - Fenerbahçe (HÜKMEN) Fenerbahçe - Antalyaspor Galatasaray - Fenerbahçe Fenerbahçe - Gaziantep FK (HÜKMEN) Beşiktaş'ın kalan maçları (62 puan) Beşiktaş - Galatasaray Antalyaspor - Beşiktaş Beşiktaş - Gaziantep FK (HÜKMEN) Adana Demirspor - Beşiktaş Kasımpaşa - Beşiktaş Beşiktaş - Konyaspor