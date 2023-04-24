Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları..

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Lider Galatasaray'ın dün sahasında oynadığı Fatih Karagümrük maçında puan kaybetmesi ve Beşiktaş'ı sevindirdi.

Süper Lig'de son haftalara girilirken avantajlı konumda bulunuyor. Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta bugün oynanacak üç maç ile sona erecek. Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe bugün oynayacağı İstanbulspor maçını kazanırsa Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürecek.

Futbolseverler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçlarını araştırmaya başladı. İşte şampiyonluk şansı devam eden takımların kalan maçları..

Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları..

Galatasaray'ın kalan maçları (70 puan)

- Galatasaray

Galatasaray - Başakşehir

İstanbulspor - Galatasaray

Galatasaray - Sivasspor

Ankaragücü - Galatasaray

Galatasaray - Fenerbahçe

Hatayspor - Galatasaray (HÜKMEN)

Fenerbahçe'nin kalan maçları (63 puan)

Fenerbahçe - İstanbunspor

Sivasspor - Fenerbahçe

Giresunspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Trabzonspor

Hatayspor - Fenerbahçe (HÜKMEN)

Fenerbahçe - Antalyaspor

Galatasaray - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Gaziantep FK (HÜKMEN)

Beşiktaş'ın kalan maçları (62 puan)

Beşiktaş - Galatasaray

Antalyaspor - Beşiktaş

Beşiktaş - Gaziantep FK (HÜKMEN)

Adana Demirspor - Beşiktaş

Kasımpaşa - Beşiktaş

Beşiktaş - Konyaspor