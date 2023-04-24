Şampiyon kim olacak? İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları..

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Lider Galatasaray'ın dün sahasında oynadığı Fatih Karagümrük maçında puan kaybetmesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı sevindirdi.
Süper Lig'de son haftalara girilirken Galatasaray avantajlı konumda bulunuyor. Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta bugün oynanacak üç maç ile sona erecek. Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe bugün oynayacağı İstanbulspor maçını kazanırsa Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürecek.
Futbolseverler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçlarını araştırmaya başladı. İşte şampiyonluk şansı devam eden takımların kalan maçları..
Galatasaray'ın kalan maçları (70 puan)
Beşiktaş - Galatasaray
Galatasaray - Başakşehir
İstanbulspor - Galatasaray
Galatasaray - Sivasspor
Ankaragücü - Galatasaray
Galatasaray - Fenerbahçe
Hatayspor - Galatasaray (HÜKMEN)
Fenerbahçe'nin kalan maçları (63 puan)
Fenerbahçe - İstanbunspor
Sivasspor - Fenerbahçe
Giresunspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Trabzonspor
Hatayspor - Fenerbahçe (HÜKMEN)
Fenerbahçe - Antalyaspor
Galatasaray - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Gaziantep FK (HÜKMEN)
Beşiktaş'ın kalan maçları (62 puan)
Beşiktaş - Galatasaray
Antalyaspor - Beşiktaş
Beşiktaş - Gaziantep FK (HÜKMEN)
Adana Demirspor - Beşiktaş
Kasımpaşa - Beşiktaş
Beşiktaş - Konyaspor