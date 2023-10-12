Şampiyonlar karşı karşıya! Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague’in 2. Haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid’i konuk edecek. Zorlu karşılaşma basketbol tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte tüm detaylar…

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THY EuroLeague heyecanı sürerken, Türk basketbolunun gururu Anadolu Efes ve İspanyol devi Real Madrid İstanbul'da karşı karşıya geliyor.

Sezonun ilk haftasında zorlu maçlara çıkan her iki takım da galibiyet peşinde.

Anadolu Efes, sezonun açılışında Barcelona deplasmanına gitmiş ve 91-74'lük skorla mağlup ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla kapatan Real Madrid ise ilk haftada Baskonia'yı 79-77 mağlup ederek sezona galibiyetle başlamıştı.

İki güçlü takım arasındaki rekabet sadece yeni bir sezonun değil, aynı zamanda geçmişin de yansıması. Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen Anadolu Efes ve Real Madrid, ev sahibi takımların galibiyetiyle sonuçlanan iki mücadeleye imza atmıştı.

Karşılaşmaya saatler kala arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki, Anadolu Efes – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? İşte merak edilenler…

Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Efes – Real Madrid maçı bugün saat 20:30’da başlayacak. Karşılaşma, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE