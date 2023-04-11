Şampiyonlar Ligi çeyrek final! Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Real Madrid, Chelsea'yi ağırlayacak. İki büyük takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Zorlu karşılaşmanın detayları belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu turda Real Madrid, Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

İki takım üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi grup sonrası aşamalarında karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid üst tura yükselmişti. 2022-2021 sezonunda ise Chelsea, Real Madrid’i eleyip şampiyon olmuştu.

Bu sezon turnuvanın son 16 turunda Real Madrid, Liverpool ile eşleşmişti. Deplasmanda harikalar yaratan Real Madrid Liverpool’u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Konuk ekip Chelsea ise son 16 turunda Borussia Dortmund ile eşleşti. Deplasmanda kaybeden Chelsea, kendi sahasında üstünlük kurarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Real Madrid ve Chelsea arasında oynanan son 7 maçta iki takımın da 3’er galibiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor.

İki dev takımın mücadelesine kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. Maç ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte Real Madrid - Chelsea maçının detayları...

Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan Çarşamba günü (yarın) saat 22.00'da başlayacak. Maç, EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.