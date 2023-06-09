Şampiyonlar Ligi finali: Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final için geri sayım başladı. Devler liginin final maçında Manchester City ve Inter karşı karşıya gelecek. İstanbul'da gerçekleşecek olan maçın detayları araştırılıyor. Peki Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final heyecanı için nefesler tutuldu. Final maçı için İstanbul'da hazırlıklar devam ediyor. Büyük finalde İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya'nın devi Inter karşı karşıya gelecek. İstanbul'da gerçekleşecek olan final maçı için araştırmalar hız kazandı. Manchester City, ligin yarı final turunda Real Madrid'i toplamda 5-1'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Inter ise ligin yarı final turunda Milan ile karşı kaşıya geldi. Rakibini toplamda 3-0'lık korla mağlup eden Inter adını finale yazdırdı. Heyecanla beklenen zorlu final öncesi detaylar araştırılmaya başladı. Peki Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler... Manchester City - Inter maçı ne zaman? Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Manchester City - Inter maçı 10 Haziran 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 22:00'de başlayacak. Maç, TV8 ve Exxen kanallarından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Macnhester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dimarco; Dzeko, Martinez