Şampiyonlar Ligi maçında saç baş yoldurmuştu! Okan Buruk 2 oyuncuyu resmen sildi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynadığı ilk maçta 2-2 berabere kalarak mücadeleyi son dakika golleriyle kurtardı. Bu sonuç sonrası teknik direktör Okan Buruk, performansını beğenmediği oyuncular için radikal kararlar aldı. İşte Okan Buruk'un kararı...

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Galatasaray’da sıcak gelişmeler yaşanıyor…

Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapılan mücadelede, sarı-kırmızılılar 2-0 geriye düşmüş gibi görünse de, son dakikalarda gösterdikleri karakterle maça ortak oldular.

Mohamed Elyounoussi'nin 35. dakikada attığı golün ardından Diogo Gonçalves, 58. dakikada Kopenhag'ı 2-0 öne geçirdi. Ancak Galatasaray'da umutlar tükenmedi.

Galatasaray'ın çıkışı, 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete'nin kaydettiği gollerle geldi.

Bu hızlı dönüşümün ardından teknik direktör Okan Buruk, bazı oyuncuların performansından memnun olmadığı için yeni kararlar aldı. 2 oyuncuyu resmen sildi.

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası kadro dışı!

Aspor’da yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi mücadelesi sonrası değerlendirmeler yapan Okan Buruk, radikal kararlar aldı.

Buruk, Kopenhag maçında performansı kötü olan oyuncuları, Başakşehir maçında kulübede oturtacak.

Tecrübeli teknik adam, Devler Ligi’ndeki performansıyla taraftarın tepkisini çeken Mertens’i kulübede oturtacak. Buruk’un Başakşehir’de oynatmayacağı bir diğer isim ise Kerem Aktürkoğlu. Milli yıldız, Şampiyonlar Ligi performansıyla adeta saç baş yoldurmuştu. Bu yüzden yedeğe çekilecek.