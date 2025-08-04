Şampiyonlar Ligi Play-Off kura çekimi saat kaçta? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri

Avrupa futbolunda heyecan dorukta! UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor’un bu turda karşılaşabileceği muhtemel rakipler kura çekimi sonrası netleşecek.

Gözler özellikle Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe’nin üstünde. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Feyenoord’u elemesi durumunda "Devler Ligi"nde play-off biletini kapacak.

Peki, ŞAmpiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimler?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi durumunda play-off aşamasında güçlü rakiplerden biriyle karşı karşıya gelecek.

Kura çekimine göre Fenerbahçe, Benfica - Nice ya da Club Brugge - Salzburg eşleşmesinden gelecek galip takımla Devler Ligi bileti için kozlarını paylaşacak.

Kritik kura çekimi, bugün TSİ 13.00’te İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçeliler, olası rakiplerin belli olacağı bu kura çekimini heyecanla bekliyor.