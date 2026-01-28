Şampiyonlar Ligi play-off kura tarihi 2026: Play-off maçları ne zaman? Galatasaray seri başı mı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni formatın getirdiği lig aşaması tamamlanırken, turnuvada heyecan şimdi play-off turuna taşınıyor.

2026 sezonuyla birlikte hayata geçirilen sistemde, uzun lig maratonunun ardından ilk 24 sırada yer alan takımlar eleme hattına girmeye hak kazanıyor.

İlk 8’de yer alan ekipler adını doğrudan son 16 turuna yazdırırken, 9–24. basamaklar arasındaki takımlar için kaderi belirleyecek çift maçlı play-off karşılaşmaları başlayacak.

Peki, 2026 Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman yapılacak? Play-off karşılaşmaları ne zaman başlayacak?

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının tamamlanmasına saatler kala gözler play-off kura çekimine çevrildi.

Eşleşmeler, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan merkezinde yapılacak kura ile belirlenecek.

Kura tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma

Kura yeri: UEFA Merkezi – Nyon / İsviçre

Saat henüz resmi olarak açıklanmadı, kura çekiminin öğle saatlerinde yapılması bekleniyor.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Eleme turu, Şubat 2026 içinde çift maçlı sistemle gerçekleştirilecek.

İlk maç 17 – 18 Şubat 2026

Rövanş maçları 24 – 25 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY SERİ BAŞI MI?

Galatasaray’ın play-off turundaki konumu Manchester City karşılaşmasıyla şekillenecek. İngiltere deplasmanında alınacak sonuç, sarı-kırmızılıların turnuvadaki yol haritasını doğrudan etkileyecek.

Temsilcimiz, puan tablosunda ilk 8 sıra içinde yer almayı başarırsa play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.

Galatasaray’ın 9 ile 16. sıralar arasında ligi tamamlaması halinde ise sarı-kırmızılılar seri başı olarak play-off turuna katılacak. Bu senaryoda rövanş maçını iç sahada oynama avantajı elde edilecek.

Ligin 17-24 bandında tamamlanması durumunda Galatasaray, seri başı olmayan takımlar arasında yer alacak ve daha güçlü rakiplerle eşleşme ihtimali artacak.