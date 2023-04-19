Şampiyonlar Ligi yarı finale kalan takımlar belli oldu mu? 2023 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu bitmesine kısa bir zaman kala futbolseverler yarı final turunu merak ediyor. Peki Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi yarı finale kalan takımlar hangileri? İşte 2023 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu bitiyor. Yarı final eşleşmeleri futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Çeyrek finalde Chelsea ile eşleşen Real Madrid, toplamda 4-0’lık skorla adını yarı finale yazdırdı. Milan ise toplamda 2-1’lik skorla yarı finale yükseldi. Bu akşam oynanacak olan Inter-Benfica ve Bayern Münih – Manchester City maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri tamamlanacak. Futbolseverler çeyrek finalin bitimine kısa bir zaman kala yarı final detaylarını araştırmaya başladı. Peki Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi yarı finale kalan takımlar hangileri? Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları 9-10 Mayıs ile 16-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı finale çıkan takımlar Devler Ligi'nde Napoli'yi eleyen Milan ve Chelsea'yi eleyen Real Madrid, yarı finale yükselen ilk takımlar oldular. Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri Bu akşam oynanacak olan çeyrek final maçları tamamlandıktan sonra haberimiz güncellenecektir.